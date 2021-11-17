Дело Майдана: Венедиктова говорит, подозреваемым может грозить вплоть до пожизненного заключения

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В деле Майдана по подавлению акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих, среди инкриминируемых фигурантам преступлений есть такие, которые могут предусматривать пожизненное заключение. Об этом во время брифинга сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент УНН.

Так, Венедиктова назвала имена 10 фигурантов дела и рассказала о статьях УКУ, которые им инкриминируют.

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“Хочу подчеркнуть, что самые тяжелые из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы...” — заявила Венедиктова.

Детали

Также она отметила, что все фигуранты дела находятся за пределами государства, в частности, скрываются на территории России.

"Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем неслучайно РФ их оберегает. Даже если подозреваемых не выдадут для привлечения к ответственности в Украине, а мы все понимаем, что сегодня и завтра нам их никто не выдаст, но приговор суда должен быть выполнен. На территории какого государства он будет выполненным — это мы с вами посмотрим”, — отметила Венедиктова.

Что было ранее

Сегодня стало известно, что досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича и 9 должностных лиц в деле об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.

Дополнение

Бывший президент Янукович — фигурант нескольких дел. В одной из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.

В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.



