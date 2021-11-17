Украина проведет вблизи приграничной территории с Беларусью масштабные учения

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украина планирует масштабные учения вблизи приграничной территории с Беларусью. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины по итогам совещания под руководством главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко о ситуации на государственной границе с Республикой Беларусь, которое состоялось в Ровенской области, пишет УНН.

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“В ближайшее время вблизи пограничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований”, — информируют в пресс-службе МВД Украины.

Детали

Сообщается, что во время совещания Клименко отметил проведении превентивных мероприятий на приграничной территории Ровенской области в связи с возможной нелегальной миграцией с Республики Беларусь.

По его словам, для Украины есть два приоритетных вопроса — защита государственной границы и безопасность населения.

“Сегодня обсудили четкое взаимодействие силовиков и местных властей в случае возможного прорыва границы незаконными мигрантами. За защиту границы будут отвечать силы Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции. Будем сотрудничать также с местными военными и общественными формированиями, которые действуют на территории Вараського и Сарненского районов”, — сказал Клименко по итогам совещания.

Он также призвал жителей приграничных территорий — в случае выявления подозрительных лиц в своем населенном пункте, сразу сообщать об этом в органы полиции. У таких людей будут проверять документы и устанавливать причину их пребывания на территории нашего государства.

“Мы должны предупредить совершение преступлений любой категории и обеспечить безопасность наших граждан”, — подчеркнул глава Нацполиции.

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Как писал УНН, во избежание наплыва мигрантов с Беларуси, Украина решила усилить охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

С его слов, речь идет о 8,5 тысячах силовиков.