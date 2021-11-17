Монастырский: судью столичного суда признали виновной в управлении авто в нетрезвом виде

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда, что управляла автомобилем в состоянии опьянения и попала в ДТП. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет УНН.

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“Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу. В конце концов, 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи. Кроме самого решения, по моему поручению была подана жалоба в Высший совет правосудия для предоставления оценки такому правонарушению со стороны судьи”, — написал министр.

Детали

Он добавил, что санкция статьи 130 КУоАП предусматривает штраф в 17 000 грн с лишением права управления автомобилем на 1 год.

Министр напомнил, что 21 июля на столичной Оболони, транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие.

Тогда патрульные полицейские составили на водительницу протокол об админправонарушении за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП).

Поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезвая.