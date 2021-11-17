Украинскую границу усиливает Нацгвардия: фото

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Дополнительные силы Национальной гвардии Украины привлечены для усиления охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов с Беларуси. Об этом информирует пресс-служба МВД, которая обнародовала также фотографии нацгвардейцев, следующих к границе, пишет УНН.

Как отмечают в пресс-службе, гвардейцы будут выполнять задания совместно с подразделениями Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

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“В настоящее время налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами и просчитаны вероятные направления, на которых должно быть усилено внимание. Для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии будут использовать БПЛА. Также для быстрого перемещения личного состава, оперативного реагирования и наблюдения будут задействовать собственную авиацию”, — отметил командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Дополнительные силы МВД Украины сейчас задействуются на границе в соответствии с решением СНБО об усилении охраны границы на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов с Беларуси.

На участке украинско-белорусской границы проводится усиление, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации, уточняют в НГУ.

Добавим

Как писал УНН, чтобы избежать наплыва мигрантов с Беларуси, Украина решила усилить охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

С его слов, речь идет о 8,5 тысячах силовиков.