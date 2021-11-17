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104-летняя одесситка впервые получила загранпаспорт

104-летняя одесситка впервые получила загранпаспорт

КИЕВ. 17 ноября. УНН. 104-летняя София Цуркан, которая всю жизнь жила и работала в Одессе, получила документы для выезда за границу. Как передает УНН со ссылкой на Миграционную службу Одесской области, покинуть пределы Украины женщину заставили проблемы со здоровьем.

Как стало известно, дочь коренной одесситки Софии Цуркан обратилась в Главное управление Миграционной службы с просьбой оформить загранпаспорт для своей 104-летней мамы.

Женщина решила помочь своей пожилой матери и отправить ее на лечение за границей.

В Миграционной службе сообщили, что документ был оформлен по льготам, как и полагается лицам старше 80 лет.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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