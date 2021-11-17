Барбадос откроет первое в мире виртуальное посольство в метавселенной

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Карибский остров Барбадос заключил соглашение с Decentraland, компанией, которая размещает цифровой трехмерный мир, на размещение первого виртуального диппредставительства в метавселенной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Министерство иностранных дел и внешней торговли Барбадоса одобрило это решение в августе и планирует открыть виртуальное посольство в январе 2022 года.

Метавселенная - это концепция, придуманная в научно-фантастическом романе 1992 года "Снежный сбой" для описания, своего рода, трехмерной версии Интернета в виртуальной реальности, в которой люди присутствуют, как аватары и перемещаются в цифровом представлении реального мира.

Decentraland открыл свою собственную метавселенную в 2017 году, позволяя пользователям создавать свои сюжеты, создавать онлайн-игры, игровые сервисы и многое другое.

На этой неделе CoinDesk сообщил, что Барбадос также планирует открыть виртуальные посольства с другими провайдерами метавселенной, включая Somnium Space и SuperWorld.

Ожидается, что этот шаг подтолкнет другие страны к созданию виртуальных посольств, консульств и туристических объектов.

С открытием посольства Барбадос станет первой страной в мире, признающей цифровую суверенную землю. Власти подчеркивают, что новое дипучреждение будет соответствовать нормам международного права, а также Венской конвенции.

Добавим

В конце октября основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о ребрендинге своей компании. Изменение ее названия на Meta связана с тем, что компания строит метавселенную - виртуальный мир, объединяющий все существующие технологии и устройства. Таким образом компания хочет показать, что она является не только соцсетью Facebook, но и развивает другие проекты.

В считанные дни после этого американский гигант Microsoft также сделал первый шаг к созданию своей метавселенной.