Опубликована первая часть расследования Bellingcat о "Вагнергейте"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Журналисты-расследователи Bellingcat при участии The Insider провели собственное расследование обстоятельства операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Первую часть расследования журналисты как и обещали опубликовали сегодня, пишет УНН.

Детали

В первой части расследования речь идет о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Отмечается, что идея спецоперации зародилась еще в 2018 году.

Журналисты называют операцию “не имеющей аналогов по своей сложности и масштабу”, отмечая при этом что в последний момент, когда “вагнеровцы” уже направлялись в минский аэропорт, операция была “перенесена” после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ.

Детальнее о выводах журналистов можно прочитать в соответствующих отчетах на сайте расследователей.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — были бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.

После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о который “узнали белорусские спецслужбы”. Были опубликованы “записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

СБУ ранее опровергала свое участие в спецоперации.

Расследование Bellingcat

Расследование о “вагнеровцах” анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозєв. Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” из российской разведки, а теперь такое событие украинские власти замалчивают.

Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.