Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь мигрантам на границе Польши и Беларуси

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Европейский союз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе Польши и Беларуси, из которых 200 тысяч евро направят белорусскому Красному Кресту. Об этом информируют на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца получат 200 тысяч евро, которые смогут передать эти средства белорусскому Красному Кресту. Выделенные деньги пойдут на оказания необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.

Дополнительно ЕС выделил еще 500 тысяч евро на гуманитарное финансирование. Как сообщает Еврокомиссия, на данный момент обсуждается использование этих средств с гуманитарными партнерскими организациями.

"Евросоюз поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Добавим

Депутат немецкого Бундестага, спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси. Он подчеркнул, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

Ранее ему уже ответил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он посоветовал немцам разместить мигрантов из Беларуси у себя в домах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обмениваться мнениями с немецкими депутатами, в том числе и в вопросах мигрантов на польско-белорусской границе, когда станет членом ЕС.

Контекст

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Тогда министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток штурма. 16 ноября мигранты агресивно себя вели, подойдя вплотную к границе, бросали камни в польских силовиков, ранив нескольких.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.