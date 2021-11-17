Россия отказала десяткам запросов от Украины об экстрадиции Януковича и его окружения

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украина направила в Россию более 10 запросов о выдаче бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Однако во всех этих запросах было отказано. Об этом сообщил заместитель главы департамента "по делам Майдана" ОГП Денис Иванов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"В настоящее время все подозреваемые скрываются на территории Российской Федерации. Следствием принимались меры на установление их место нахождения в порядке международного сотрудничества. И не только установление места нахождения, а также на выдача этих руководителей правоохранительных органов и бывшего президента Януковича", - рассказал Иванов.

Детали

По его словам, в частности, в этом уголовном производстве направлено более 20 запросов на международную правовую помощь. Во всех этих запросах было отказано Российской Федерацией.

"Кроме того, направлялись запросы об экстрадиции в РФ - более 10 запросов о выдаче этих лиц. В выдаче лиц также было отказано", - сказал Иванов.

Дополнение

Досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц по делу об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.

Также Офис Генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана, которых обвиняют в подавлении акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих.