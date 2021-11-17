ООС: боевики ранили троих украинских военных

КИЕВ. 17 ноября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, семь из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В направлении Невельского оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреляли украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковыхгранатометів. Позиции возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

По данным пресс-центра ООС, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Чтобы прекратить обстрелы, украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним

В течение прошлых суток, 16 ноября, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.