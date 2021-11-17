Препараты для лечения коронавирусной инфекции необходимо внести в протокол Минздрава - эпидемиолог

КИЕВ. 17 Ноября. УНН. Если в Украине появится препарат для лечения всех форм тяжести коронавирусной инфекции, то его надо как можно скорее вводить в протокол Минздрава. Об этом журналистам УНН сообщил Владимир Широбоков, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

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“Я знаю, что сегодня есть компании, которые занимаются разработкой таких препаратов. Они могут быть как спреи или же использоваться с помощью ингаляций. Скажу так — дай Бог, чтобы препарат был мощным и чтобы его как можно скорее ввели в протоколы Минздрава, потому что это может тянуться месяцы, а людям от коронавируса лечение нужно уже сегодня”, — считает эпидемиолог.

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В Украине может в скором времени появиться препарат, который путем ингаляции лечит коронавирусную инфекцию. Разработкой занимались израильские ученые. Сейчас медицинское изделие активно применяется для сохранения работы критической инфраструктуры Израиля.

Специальный раствор применяется для лечения утренней стадии и предотвращает тяжелом вирусном заболевании. Через дыхательные пути с помощью ингаляции он на 99 процентов уменьшает вирусную или патогенную нагрузку на организм человека и стабилизирует работу иммунной системы. Имеет регистрацию в Израиле и, по информации нашей редакции, вскоре будет зарегистрирован в Минздраве Украины как медицинское изделие.