После приговора по делу Майдана, потерпевшие могут рассчитывать на компенсации - Венедиктова

КИЕВ. 17 ноября. УНН. После приговора по делу о расстрелах на Майдане в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, потерпевшие могут рассчитывать на имущественные компенсации, несмотря на то, что фигуранты скрываются за границей. Об этом во время брифинга сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.

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"Мы говорим о том, что мы даем возможность пострадавшим дождаться защиты их прав, в том числе за имущественные компенсации. И если будут приговоры судов в отношении этих лиц, то будет очень важно, чтобы украинское государство установило истину в этом деле, и с этой истиной пойдет в мир", - заявила Венедиктова.

Что было раньше

Сегодня стало известно, что досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича и 9 должностных лиц в деле об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.

Добавим

Бывший президент Янукович — фигурант нескольких дел. В одном из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 Ст. 111, Ч. 5 Ст. 27, Ч. 2 Ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.

В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении, как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.