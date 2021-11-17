Netflix запустил собственный рейтинг фильмов и сериалов
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Стриминговая платформа Netflix запустила сайт, на котором будет публиковать рейтинги самых популярных фильмов и сериалов. Об этом сообщили на странице компании в Twitter, информирует УНН.
Детали
Как отмечают, рейтинги будут обновлять еженедельно по следующим категориям: фильмы / сериалы на английском языке и фильмы / сериалы на других языках.
На сайте уже обнародовали списки десяти самых популярных фильмов и сериалов за период с 8-го по 14 ноября. Рядом с каждым проектом пишут количество просмотров.
В первой тройке фильмов на английском:
- Красное уведомление
- Крепкая любовь
- Тем сильнее они падут
Среди сериалов на английском самые популярные:
- Нарко: Мексика
- Аркан
- Ты
Первая тройка фильмов на других языках:
- Яра
- 7 заключенных
- Семья Клауса
Среди сериалов на других языках самые популярные:
- Игра в кальмара
- Привязанность короля
- Приморское село Ча-ча-ча
We’ve had a lot of feedback about our metrics over the years.— Netflix (@netflix) November 16, 2021
So we went back to the drawing board and today we’re excited to launch https://t.co/a9X2usRUun — a new website with weekly global and country lists of the most popular titles on Netflix as ranked by view hours pic.twitter.com/JMrvzmRv8s
Напомним
В октябре южнокорейский веб-сериал “Игра в кальмара” стал самым популярным в истории Netflix.
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