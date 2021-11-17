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Netflix запустил собственный рейтинг фильмов и сериалов

Netflix запустил собственный рейтинг фильмов и сериалов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Стриминговая платформа Netflix запустила сайт, на котором будет публиковать рейтинги самых популярных фильмов и сериалов. Об этом сообщили на странице компании в Twitter, информирует УНН.

Детали

Как отмечают, рейтинги будут обновлять еженедельно по следующим категориям: фильмы / сериалы на английском языке и фильмы / сериалы на других языках.

На сайте уже обнародовали списки десяти самых популярных фильмов и сериалов за период с 8-го по 14 ноября. Рядом с каждым проектом пишут количество просмотров.

В первой тройке фильмов на английском:

  1. Красное уведомление
  2. Крепкая любовь
  3. Тем сильнее они падут

Среди сериалов на английском самые популярные:

  1. Нарко: Мексика
  2. Аркан
  3. Ты

Первая тройка фильмов на других языках:

  1. Яра
  2. 7 заключенных
  3. Семья Клауса

Среди сериалов на других языках самые популярные:

  1. Игра в кальмара
  2. Привязанность короля
  3. Приморское село Ча-ча-ча

Напомним

В октябре южнокорейский веб-сериал “Игра в кальмара” стал самым популярным в истории Netflix.

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Источник: УНН
Теги: сериалы, фильм
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