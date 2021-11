Netflix запустил собственный рейтинг фильмов и сериалов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Стриминговая платформа Netflix запустила сайт, на котором будет публиковать рейтинги самых популярных фильмов и сериалов. Об этом сообщили на странице компании в Twitter, информирует УНН.

Детали

Как отмечают, рейтинги будут обновлять еженедельно по следующим категориям: фильмы / сериалы на английском языке и фильмы / сериалы на других языках.

На сайте уже обнародовали списки десяти самых популярных фильмов и сериалов за период с 8-го по 14 ноября. Рядом с каждым проектом пишут количество просмотров.

В первой тройке фильмов на английском:

Среди сериалов на английском самые популярные:

Первая тройка фильмов на других языках:

Среди сериалов на других языках самые популярные:

We’ve had a lot of feedback about our metrics over the years.



So we went back to the drawing board and today we’re excited to launch https://t.co/a9X2usRUun — a new website with weekly global and country lists of the most popular titles on Netflix as ranked by view hours pic.twitter.com/JMrvzmRv8s