Германия ожидает запуск "Северного потока-2" не раньше марта 2022 года - Reuters

КИЕВ. 17 ноября. УНН. После приостановки сертификации Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию “Северного потока-2” может быть отложен. По данным Reuters, правительство ФРГ считает, что поставки по газопроводу начнутся в марте 2022 года, пишет УНН.

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“Я ожидаю, что запуск „Северного потока-2“ может быть отложен до марта 2022 года”, — сказал собеседник Reuters.

В тоже время Россия рассчитывает, что сроки сертификации не изменятся. “Мы рассчитываем, что по завершении этой работы оформление разрешительной документации „Северного потока-2“, это оформление будет продолжено, и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся”, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее

Федеральное сетевое агентство ФРГ объясняло приостановку сертификации несоответствием немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Кремль сегодня, 17 ноября, сообщил, что не видит политической подоплеки в приостановке сертификации.