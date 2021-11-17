Незаконно посещала оккупированный Крым: Тик-Ток блогерше из Москвы запретили въезд в Украину

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пограничники запретили въезд в Украину блогерше из Москвы и выписали штраф за незаконные посещение оккупированного Крыма. Об этом сообщили в ГПСУ, передает УНН.

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"Сегодня в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили россиянку, которая летом этого года нарушила Порядок въезда-выезда на ТОТ Украины незаконно посетив АР Крым", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что иностранка прибыла в Украину рейсом из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, которые применяются к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница - является нарушительницей украинского законодательства.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является Тик-Ток блогершой, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала автомобилем через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

"За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блогеру запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени она пытаться попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет", - отметили в ГПСУ

Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.

Напомним

Российскому блогеру Илье Варламову сняли запрет на въезд в Украину.