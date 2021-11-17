В Средиземном море разбился британский истребитель F-35

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Средиземное море упал палубный самолет F-35 британских ВВС. Уточняется, что пилот успел катапультироваться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Цитата

“Министерство обороны заявило, что британский истребитель F-35 потерпел крушение во время плановой операции в Средиземном море. Пилот катапультировался и благополучно вернулся на авианосец HMS Queen Elizabeth”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что инцидент произошел в 10:00 по местному времени. Истребитель поднялся с авианосца HMS Queen Elizabeth и совершал плановый полет. Пилот благополучно катапультировался, его здоровью ничего не угрожает. Его уже вернули на борт авианосца.

В Минобороны добавили, что расследование по этому делу началось, поэтому давать дальнейшие комментарии на данном этапе неуместно.

Напомним

3 ноября под городом Иркутск (Российская Федерация) разбился грузовой самолет АН-12. Среди погибших четверо граждан России, трое — Беларуси, двое — Украины. Сейчас обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых погибших человек