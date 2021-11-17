"Газпром" попытается обойти требования ЕС для сертификации "Северного потока-2" - Макогон

КИЕВ. 17 ноября. УНН. "Газпром" может попытаться обойти требования законодательства ЕС для запуска "Северного потока-2". Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет УНН.

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"Газпром, возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а лишь часть, которая расположена в территориальных водах Германии. Для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую “дочь”, которая, в свою очередь, будет пытаться получить статус независимого оператора", - написал Макогон.

Детали

В частности, Макогон отметил, что сейчас перед немецким регулятором - BNetzA - стоит задача определить, будет ли дочерняя компания Nord Stream 2 AG соответствовать законодательству ЕС и Германии.

Напомним

Немецкий энергетический регулятор BNetzA заявил во вторник о приостановке процесса сертификации компании-оператора газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в обход Украины - Nord Stream 2 AG - в качестве независимого оператора передачи.

Тем временем, немецкий сетевой регулятор подтвердил, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2". Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC Газотранспортная система Украины были допущены к процессу сертификации.

По мнению экспертов, сертификация газопровода может затянуться до мая из-за рассмотрения Еврокомиссии.