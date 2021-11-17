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Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" меньше чем за сутки набрал более 26 миллионов просмотров на Youtube

Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" меньше чем за сутки набрал более 26 миллионов просмотров на Youtube

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Официальный трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой", меньше чем за сутки набрал более 26 миллионов просмотров на платформе Youtube. Фильм завершит последнюю трилогию приключений супергероя в исполнении британского актера Тома Холланда, пишет УНН.

Детали

Отметим, что сюжетная линия нового фильма начинается с финала второй части, где Питер Паркер недоволен популярностью, которая свалилась на него, и просит Доктора Стрэнджа помочь ему остаться инкогнито. Однако неудачное заклинание открывает мультимир, откуда появляются враги Человека-паука.

Режиссером фильма выступил Джон Уоттс, сценаристами - Крис Маккенна и Эрик Соммерс. Роль Питера Паркера/Человек-паук исполняет Том Холланд. Также в фильме сыграли Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Джей Би Смув, Бенедикт Вонг, Альфред Молина, Джейми Фокс, Уиллем Дефо, Томас Хейден Черч и Рис Иванс.

Добавим

Премьера супергеройского боевика запланирована на 17 декабря в США. Четвертый фильм о Человеке-пауке находится в разработке.

Источник: УНН
Теги: фильм, премьера
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