Королева Елизавета провела первую аудиенцию в Виндзоре после растяжения спины

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Через три дня после того, как из-за растяжения спины королева пропустила службу памяти в Кенотафе, Елизавета II снова встала на ноги. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

95-летний монарх попала на видео во время проведения личной аудиенции в Виндзорском замке с генералом Ником Картером.

The Queen held a face-to-face audience at Windsor Castle, in her first official engagement since missing Remembrance Sunday at the Cenotaph



READ MORE:https://t.Co/dcMGxUGTXQpic.twitter.com/AlOGuEgPFw