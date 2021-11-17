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Королева Елизавета провела первую аудиенцию в Виндзоре после растяжения спины

Королева Елизавета провела первую аудиенцию в Виндзоре после растяжения спины

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Через три дня после того, как из-за растяжения спины королева пропустила службу памяти в Кенотафе, Елизавета II снова встала на ноги. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

95-летний монарх попала на видео во время проведения личной аудиенции в Виндзорском замке с генералом Ником Картером.

Дополнение

Это впервые за последний месяц, когда монарх была снята на видео во время личной беседы с того времени, как 19 октября она устроила прием по случаю глобального инвестиционного саммита в Виндзоре. На прошлой неделе она провела личную аудиенцию с премьер-министром Борисом Джонсоном.

На следующий день было объявлено, что она лечится по совету врача, а позже выяснилось, что она провела одну ночь в больнице короля Эдуарда VII для "предварительного расследования", хотя дополнительных подробностей тогда не сообщалось.

Теперь, выполняя легкие обязанности лишь на какое-то время, она была вынуждена отказаться от запланированного двухдневного визита в Северную Ирландию, приема мировых лидеров на климатическом саммите Cop26 в Глазго и Генерального синода англиканской церкви во вторник.

Тем временем принц Чарльз, публично рассказал о здоровье королевы во время своего визита в Иорданию, сказав: "С ней все в порядке".

Источник: УНН
Теги: здоровье, Елизавета ІІ, королева
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