В Нидерландах не хватает COVID-тестов из-за всплеска случаев заболевания

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Минздрав Нидерландов заявил о недостатке тестов на коронавирус. Второй день подряд в стране регистрируют более 20 тысяч случаев заражения. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Отмечается, что страна столкнулась с самыми высокими показателями заболеваемости на коронавирус среди населения с начала пандемии.

В настоящее время Национальная Служба общественного здравоохранения работает над возможностями расширения тестирования на фоне вспышки COVID-19.

Дополнение

К слову, в стране 85% взрослого населения завершили полный курс вакцинирования.

В то же время новая волна заболевания началась после того, как правительство отменило ограничения на социальное дистанционирование еще в сентябре текущего года.

Напомним

По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 255 млн человек.