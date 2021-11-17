В Нидерландах не хватает COVID-тестов из-за всплеска случаев заболевания
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Минздрав Нидерландов заявил о недостатке тестов на коронавирус. Второй день подряд в стране регистрируют более 20 тысяч случаев заражения. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Отмечается, что страна столкнулась с самыми высокими показателями заболеваемости на коронавирус среди населения с начала пандемии.
В настоящее время Национальная Служба общественного здравоохранения работает над возможностями расширения тестирования на фоне вспышки COVID-19.
Дополнение
К слову, в стране 85% взрослого населения завершили полный курс вакцинирования.
В то же время новая волна заболевания началась после того, как правительство отменило ограничения на социальное дистанционирование еще в сентябре текущего года.
Напомним
По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 255 млн человек.