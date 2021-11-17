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Цены на проезд в Киеве не планируют менять до конца отопительного сезона

Цены на проезд в Киеве не планируют менять до конца отопительного сезона

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Повышение платы за проезд в Киеве до конца отопительного сезона рассматриваться не будет. Об этом в своем Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

“Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город — из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Вместе с тем, я понимаю насколько чувствительным является вопрос стоимости проезда для киевлян. Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет”, — заявил Кличко.

Что было раньше

Вчера стало известно, что в Киеве планируют с 1 января 2022 года повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Следовательно сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метро, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн. Стоимость проезда по карточке киевлянина якобы составит 12 грн.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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