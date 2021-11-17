Врач рассказала, какие препараты для лечения коронавируса реально работают

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин в комментарии журналистам УНН рассказала о том, что препараты, лечащие вирусы с помощью ингаляций являются действенными.

Кроме того, она подчеркнула важный аспект раннего лечения коронавируса с помощью таких медицинских средств.

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“Ингаляционная форма реально действенна, потому что она работает на слизистую ротоглотки и верхних дыхательных путей, которые активно кровоснабжаются. Именно поэтому велика вероятность быстрого действия таких препаратов. Если их можно применять на ранних стадиях лечения коронавирусной инфекции — это супер. Надо смотреть и пробовать”, — считает Оксана Кондрин.

Добавим

Ряд врачей заявляют, что препараты для лечения всех форм тяжести коронавирусной инфекции надо как можно скорее вводить в протокол Минздрава.



В частности, такие, которые используются как спреи или путем ингаляции лечат коронавирусную инфекцию.

В то же время, как стало известно, израильские ученые разработали новейший препарат, который путем ингаляции лечит COVID-19. Он уже прошел регистрацию в Израиле и вскоре будет зарегистрирован в Минздраве Украины как медицинское изделие.



Ученые отмечают — израильский препарат может применяться для лечения всех форм тяжести коронавируса и даже может использоваться вместе с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ.