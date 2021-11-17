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Кашмир: индийские войска убили девятерых боевиков

Кашмир: индийские войска убили девятерых боевиков

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Индийские войска убили девятерых подозреваемых боевиков в Кашмире в ходе наступления, после недавних убийств. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Начальник полиции Кашмира Виджай Кумар заявил, что пять боевиков, которые, как полагают, принадлежат к группе под названием Фронт сопротивления (TRF), которая заявляла о недавних убийствах мигрантов на спорной территории, были убиты в среду в ходе двух перестрелок на юг от Сринагара.

Еще двое подозреваемых боевиков и двое мужчин, которые, как полагают, помогали им, были убиты в перестрелке в Сринагаре.

Дополнение

Часть Кашмира, управляемая индийцами, является единственным регионом Индии, где проживает большинство мусульман. Пакистан также контролирует часть Кашмира, который находился в центре напряженности между двумя странами в течение семи десятилетий.

Более 30 человек были убиты в результате роста насилия за последние недели, включая индуистов, сикхов и трудовых мигрантов.

Источник: УНН
Теги: боевики, Индия
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