Польша не признает никаких договоренностей между Лукашенко и Меркель относительно миграционного кризиса

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они не признают никаких договоренностей между президентом Беларуси Александром Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель относительно миграционного кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomosci.

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"Я сказал президенту Германии, что Польша не признает никаких договоренностей по ситуации на польско-белорусской границе, которые будут делаться над нашими головами", - заявил Дуда.

Детали

Отметим, что на совместной конференции с президентом Черногории Мило Джукановичем президента Дуду спросили, о чем шел его разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и была ли реакция на разговор между канцлером Ангелой Меркель и Александром Лукашенко.

Президент Польши подчеркнул, что в ходе переговоров с Президентом Германии он также упомянул телефонные разговоры, которые велись в последнее время.

"Прежде всего, я имею в виду переговоры, которые в последние дни вела канцлер Ангела Меркель. Что если есть какие-то договоренности, которые будут иметь обязательную силу для Польши и польской власти, или которые польская власть каким-то образом будет выполнять, тогда да, но это будут договоренности, которые принимаются только нами. Мы суверенное государство, которое имеет право решать за себя, и мы будем безжалостно обеспечивать это право", - отметил Дуда.

Дополнение

8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП "Брузги-Кузнеца" подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.