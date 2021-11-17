Штурм Капитолия: "QAnon Shaman" приговорен к более чем трем годам тюрьмы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Федеральный суд США в среду приговорил "Шамана QAnon" к 41 месяцу тюрьмы из-за его роли в смертельном нападении 6 января на Капитолий США, который совершали последователи тогдашнего президента Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прокуратура попросила окружного судью США Ройса Ламберта, назначить Джейкобу Ченсли (Шаман QAnon) 51 месяц тюрьмы, который в сентябре признал себя виновным, когда он и тысячи других штурмовали здание Капитолия, чтобы попытаться помешать Конгрессу засвидетельствовать избрание президента Джо Байдена.

Работники тюрьмы диагностировали у Ченсли транзиторную шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревожность.

Приговор Ченсли идентичен приговору, который судья Ламберт наложил на бывшего спортсмена смешанных единоборств Скотта Фэйрлемба, ударившего полицейского, - 41 месяц тюрьмы. Эти два приговора являются самыми суровыми из 675 судебных преследований за массовые беспорядки в Капитолии.

Большинство обвинений во время судебных преследований 6 января до сих пор были в делах о ненасильственных проступках, но государственные адвокаты требуют тюремного заключения для некоторых подсудимых, которым грозят более серьезные обвинения.

Добавим

6 января 2021 года толпа протестующих, которые поддерживали попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, осуществили несанкционированный властями вход до Капитолия США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. Беспорядки, согласно заявлениям ведущих СМИ и политиков, были спровоцированы комментариями, сделанными Трампом на митинге, который непосредственно предшествовал этому событию.

В результате насилия погибли четыре человека. Офицер полиции Капитолия, на которого напали протестующие, умер на следующий день после беспорядков, а четверо полицейских, которые принимали участие в обороне Капитолия, впоследствии покончили с жизнью. Около 140 полицейских получили ранения.