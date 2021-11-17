Требуют работать из дома: Бельгия усиливает карантин

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Бельгия ужесточила ограничения на коронавирус в среду, потребовав более широкого использования масок и обеспечения работы из дома, поскольку число случаев заболевания возросло в рамках четвертой волны Covid-19 в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

С субботы все люди в закрытых помещениях, таких как кафе и рестораны, должны будут носить маску, и это правило будет применяться к лицам в возрасте 10 лет и старше. Предыдущий возрастной порог составлял 12 лет.

Люди, желающие поесть в ресторане или пойти в театр должны предъявить Covid-сертификат, отрицательный результат теста или подтверждение недавнего выздоровления.

Большинству бельгийцев также придется работать из дома четыре дня в неделю до середины декабря.

Дополнение

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Бельгии один из самых высоких показателей заболеваемости на душу населения в Европейском союзе , около одного на сто человек за последние 14 дней.

Напомним

По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 255 млн человек.