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Футбол: сборная Украины вошла в число несеяных команд в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Футбол: сборная Украины вошла в число несеяных команд в плей-офф отбора на ЧМ-2022

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Определился посев сборных перед жеребьевкой плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В число десяти сборных, которые заняли вторые места в своих группах также добавились еще две сборные, которые выиграли свои группы в Лиге наций. Это Австрия и Чехия, которые автоматически попали в число несеяных команд. Остальные команды были “посеяны” в соответствии с набранными очками в группе.

Вашему вниманию посев команд:

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Дополнение

12 сборных разыграют в мини-турнире с полуфиналами и финалами три путевки в Катар. “Сеяные” стартуют на своем поле.

Россия и Украина не могут оказаться в одной паре. Таким образом, потенциальные соперники Украины в полуфинале — Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

Источник: УНН
Теги: футбол, сборная Украины
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