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Меркель заявила о солидарности с Польшей в миграционном кризисе на границе с Беларусью

Меркель заявила о солидарности с Польшей в миграционном кризисе на границе с Беларусью

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила о полной солидарности с Польшей относительно миграционного кризиса. Об этом в Twitter написал спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передает УНН.

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"Канцлер Меркель позвонила премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. Темой была тесная германо-польская координация по тревожной ситуации на границе между Беларусью и ЕС. Канцлер подчеркнула полную солидарность Германии с Польшей", - написал Штеффен Зайберт.

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К слову, ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они не признают никаких договоренностей между президентом Беларуси Александром Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель относительно миграционного кризиса.

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8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП "Брузги-Кузнеца" подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Источник: УНН
Теги: Польша, мигранты, Ангела Меркель
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