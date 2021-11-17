Греки устроили мирный марш в годовщину смертельного восстания

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Около 20 тысяч людей прошли мирным маршем Афинами в среду, чтобы отметить годовщину кровавого восстания против диктатуры в 1973 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Более 5 тысяч полицейских было привлечено для охраны порядка, поскольку насилие с участием демонстрантов-анархистов часто омрачало ежегодный марш к посольству США. Мероприятие состоялось, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и большинство участников марша были в масках.

Подобная демонстрация состоялась во втором по величине городе Греции - Салониках, собрав около 14 тысяч участников. Марш завершился мирно, но впоследствии молодые люди в масках бросали в полицейских горючие смеси, которые в ответ применили слезоточивый газ и водометы. О пострадавших и задержанных не сообщается.

В основном левые демонстранты ежегодно маршируют к посольству США, начиная с 1974 года, поскольку Вашингтон считался поддержкой ультраправого военного режима в Греции.

Справка

В 1973 году студенческие продемократические протесты в Афинском политехе были подавлены полицией и войсками, посланными военным режимом. У Политехники офицеры открыли огонь по безоружным демонстрантам и прохожим, а армейский танк разбил ворота университетского комплекса, за которым собралось много студентов.

Считается, что по меньшей мере 20 человек погибло, хотя точное число погибших в ноябре 1973 года остается неизвестным.

Но за восстанием последовал путч внутри военного режима, который правил Грецией с 1967 года.

Демократия была восстановлена лишь в июле 1974 года, когда диктатура пала перед лицом турецкого вторжения на Кипр, спровоцированного собственными махинациями хунты, направленными на объединение острова, большинство которого являются грекоязычными, с Грецией.