Определился второй полуфиналист Итогового турнира АТР

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сербский теннисист Новак Джокович досрочно завоевал путевку в полуфинал Итогового турнира АТР, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублева во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP— 6:3, 6:2.

Матч длился час и девять минут, за это время лидер мирового рейтинга подал 14 эйсов и реализовал четыре брейкпоинтов из шести.

Джокович стал недосягаемым для конкурентов уже после половины сыгранных матчей в квартете (2:0).

Дополнения

Ранее Стефанос Циципас снялся с турнира, а его заменит Кэмерон Норри.