Инициатива отложить спецоперацию с "вагнеровцами" принадлежала Ермаку - Bellingcat
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил отложить на неделю запланированную на 25 июля 2020 года спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнера”. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов Insider и Bellingcat, передает УНН.
Детали
Bellingcat приводит слова бывшего директора ГУР Василия Бурбы, который возглавлял ведомство во время запланированной спецоперации. По его сведениям, за день до начала спецоперации он вместе с заместителем директора СБУ Русланом Баранецким прибыл в Офис Президента, чтобы сделать последний доклад о предстоящей спецоперации. Впрочем, по словам Бурбы, Зеленский на тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.
Вместо этого Бурбу с Баранецким принял глава Офиса Президента Андрей Ермак, который и предложил отложить операцию на неделю, пишет Bellingcat. Накануне президент Зеленский достиг договоренности с руководством РФ о перемирии на Донбассе, что должно было начаться с 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в ОП считали, что в случае проведения спецоперации с последующим задержанием боевиков, то перемирие на Востоке Украины будет сорван.
Цитата
“Бурба сказал, что дал ответ о невозможности отложения операции на неделю, поскольку это приведет или к потере доверия со стороны наемников, или до подозрений со стороны белорусских или российских спецслужб, или к тому и другому сразу. По словам Бурбы, в дальнейшем представители Офиса Президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР Минобороны, предложили сократить задержку операции до четырех дней. Дату вылета и захвата наемников предстояло перенести на среду, 29 июля 2020 года. В этом случае перемирие по крайней мере успело бы вступить в силу. Как рассказал Бурба, спецслужбы считали, что шанс найти новые билеты в столь короткий срок невелик, однако пообещали узнать, что можно сделать”, — пишет Bellingcat.
Дополнение
На Следующий день, когда первая группа из 33 наемников уже покидала Москву, команде ГУР Минобороны удалось успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Билеты второй группы из 13 наемников поменяли на субботу, 1 августа. Позже тем же утром, по словам Бурбы, он сообщил Офис Президента, что план все равно будет осуществлен, но с задержкой на пять дней.
Bellingcat отмечает, что Офис Президента не ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть слова Бурбы.
Напомним
Опираясь на расследование Bellingcat УНН уже сообщал, что президент Зеленский знал о спецоперации, а наемников хотели поймать по "сценарию Протасевича".
Добавим
Полноценно с выводами журналистов можно ознакомиться в соответствующих отчетах на сайтах расследователей. В отчетах предоставлено куда более подробное описание событий и реализация плана украинских разведчиков, замысел которым пришел еще в 2018 году.
Что за “Вагнергейт”?
29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — были бывшими гражданами Украины.
14 августа стало известно, что задержанные на территории Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации. Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.
После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и главе ОПУ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы”. Были опубликованы записи разговоров” предполагаемых “сотрудников СБУ” с “членами ЧВК “Вагнера”, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.
СБУ ранее опровергала свое участие в спецоперации.
Расследование Bellingcat
Расследование о "вагнеровцах" анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию “прецедентом”, поскольку украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.
Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021 года должен быть на экранах.