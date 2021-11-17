Инициатива отложить спецоперацию с "вагнеровцами" принадлежала Ермаку - Bellingcat

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил отложить на неделю запланированную на 25 июля 2020 года спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнера”. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов Insider и Bellingcat, передает УНН.

Детали

Bellingcat приводит слова бывшего директора ГУР Василия Бурбы, который возглавлял ведомство во время запланированной спецоперации. По его сведениям, за день до начала спецоперации он вместе с заместителем директора СБУ Русланом Баранецким прибыл в Офис Президента, чтобы сделать последний доклад о предстоящей спецоперации. Впрочем, по словам Бурбы, Зеленский на тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

Вместо этого Бурбу с Баранецким принял глава Офиса Президента Андрей Ермак, который и предложил отложить операцию на неделю, пишет Bellingcat. Накануне президент Зеленский достиг договоренности с руководством РФ о перемирии на Донбассе, что должно было начаться с 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в ОП считали, что в случае проведения спецоперации с последующим задержанием боевиков, то перемирие на Востоке Украины будет сорван.

Цитата

“Бурба сказал, что дал ответ о невозможности отложения операции на неделю, поскольку это приведет или к потере доверия со стороны наемников, или до подозрений со стороны белорусских или российских спецслужб, или к тому и другому сразу. По словам Бурбы, в дальнейшем представители Офиса Президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР Минобороны, предложили сократить задержку операции до четырех дней. Дату вылета и захвата наемников предстояло перенести на среду, 29 июля 2020 года. В этом случае перемирие по крайней мере успело бы вступить в силу. Как рассказал Бурба, спецслужбы считали, что шанс найти новые билеты в столь короткий срок невелик, однако пообещали узнать, что можно сделать”, — пишет Bellingcat.

Дополнение

На Следующий день, когда первая группа из 33 наемников уже покидала Москву, команде ГУР Минобороны удалось успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Билеты второй группы из 13 наемников поменяли на субботу, 1 августа. Позже тем же утром, по словам Бурбы, он сообщил Офис Президента, что план все равно будет осуществлен, но с задержкой на пять дней.

Bellingcat отмечает, что Офис Президента не ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть слова Бурбы.

Напомним

Опираясь на расследование Bellingcat УНН уже сообщал, что президент Зеленский знал о спецоперации, а наемников хотели поймать по "сценарию Протасевича".