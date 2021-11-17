Меркель во второй раз позвонила Лукашенко из-за мигрантов на границе ЕС

КИЕВ. 17 ноября. УНН. И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель вновь позвонила правителю Беларуси Александру Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, несмотря на критическую реакцию по ее инициативе. Во время телефонного разговора речь шла о поддержке Минском оказания гуманитарной помощи и возможность возвращения людей на родину, над которым работает ООН и Еврокомиссия, сообщил в среду, 17 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Берлине. Дальнейших деталей разговора Зайберт не назвал, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Кроме того, Меркель обсудила ситуацию на границе с польским премьером Матеушем Моравецким. Главы двух правительств договорились о “тесном согласовании ФРГ и Польшей” действий в этом конфликте, сообщил Берлин вечером 17 ноября. При этом Меркель подчеркнула “абсолютную солидарность Германии с Польшей”.

Глава МИД Германии приедет в Варшаву

И. о. министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер 18 ноября приедет в Варшаву для консультаций с польским руководством по конфликту с Беларусью. По его словам, все внимание правительства Германии сейчас направлена на то, чтобы остановить “коварные действия” белорусского режима, который доставляет в страну мигрантов, чтобы переправлять их в ЕС и ФРГ. Позиция власти в Берлине в этой ситуации однозначна — поддержка Польши и охрана внешних границ ЕС, отметил Зеехофер.

Ранее в тот же день Зайберт ответил на критику в Германии и Европе звонка Меркель Лукашенко накануне. Он отметил, что для урегулирования драматической ситуации, в которой страдают тысячи людей “имеет смысл говорить и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию — даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и остальные европейские страны, не признает”. По его словам, Меркель звонила в Минск, чтобы найти гуманитарные решение; например, чтобы обеспечить доступ к мигрантам Управления ООН по делам беженцев (UNHCR)".

Кроме того, отметил Зайберт, позиция Брюсселя и Берлина в данной ситуации, включая вопрос санкций в отношении Минска, что несет ответственность за наплыв беженцев на внешних границах ЕС, совпадают. Меркель согласовала этот звонок из Европейской комиссией и предварительно сообщила важных партнеров в регионе“, отметил представитель правительства.

Варшава критикует Меркель и Макрона

Польская власть раскритиковала посреднические усилия Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Варшаву нужно было заранее проинформировать о телефонных переговорах Меркель с белорусским правителем Александром Лукашенко и Макроном с президентом России Владимиром Путиным, заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер. По его словам, сам факт разговора с Лукашенко вызывает недоумение, поскольку в определенном смысле легитимизирует белорусского правителя, которого ЕС не признает президентом Беларуси.

Депутат фракции “зеленых” и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал переговоры Меркель с Лукашенко “ужасным сигналом”. Он отметил, что ЕС не признает легитимность Лукашенко, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это признание.

Ангела Меркель стала первым лидером западного государства, который позвонил Лукашенко после президентских выборов, которые состоялись в августе 2020 года. ЕС не признает их официальные результаты, а Лукашенко легитимным президентом Беларуси.