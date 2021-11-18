Президент Польши заявил об отсутствии опасности военного конфликта на границе с Беларусью

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет опасности военного конфликта на границе с Беларусью, где собираются тысячи мигрантов из Ближнего Востока в попытке попасть в Европейский союз. В последние дни Польша существенно усилила присутствие военных на границе, чтобы сдержать мигрантов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

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“Военной опасности нет. Польская армия есть только для обеспечения безопасности”, — сказал Дуда журналистам на пресс-конференции со своим черногорским коллегой Мило Джукановичем.

Дуда сказал, что Беларусь отказалась принимать польскую гуманитарную помощь мигрантам.

В то же время польский президент призвал НАТО внимательно следить за ситуацией на границе ЕС с Беларусью.

Дополнение

8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП “Брузги-Кузнеца” подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Мигранты, которые несколько дней находились на границе между Беларусью и Польшей, 16 ноября столкнулись с польскими военными, пытаясь попасть в ЕС. Польские силы использовали водометы, слезоточивый газ и дымовые шашки.

Брюссель обвинил Минск в том, что он заманил мигрантов в Беларусь, а затем подтолкнул их к границе с членами ЕС — Польшей, Латвией и Литвой в попытке дестабилизировать блок.

Ранее на этой неделе ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси за ее действия по разжиганию миграционного кризиса, который уже привел к гибели нескольких человек, преимущественно от холода.

Мигранты живут во временных лагерях, и ожидается, что их положение ухудшится с приближением зимы.