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Джонсон предостерег Москву от "военного авантюризма" на границе Украины

Джонсон предостерег Москву от "военного авантюризма" на границе Украины

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег Москву от возможных последствий “военного авантюризма” на границах с Польшей и Украиной. Об этом глава британского правительства заявил в среду, 17 ноября, во время общения с группой депутатов, передает УНН.

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“Я думаю, что для Кремля было бы трагической, трагической ошибкой думать, что с помощью военного авантюризма можно чего-то достичь”, — сказал Джонсон.

“Что нам необходимо сделать, то это убедиться в понимании всеми, что цена просчетов (в действиях. — Ред.) на границе Польши и Украины будет очень большой”, — добавил он, комментируя сообщения о маневрах российских войск на границе с Украиной.

Кроме прочего, во время общения Бориса Джонсона с британскими парламентариями поднимался вопрос о возможной причастности Москвы к массовому прибытию сирийских и иракских мигрантов на белорусско-польскую границу.

Киев о скоплении военных РФ на границе Украины

В Тот же день, 17 ноября, на фоне сообщений о концентрации войск РФ на украинской границе посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил про “беспрецедентную опасность нового масштабного вторжения” и призвал Берлин “гораздо серьезнее отнестись” к росту напряженности на востоке Украины.

Контекст

В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Впоследствии издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

В то же Время, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Борис Джонсон
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