Джонсон предостерег Москву от "военного авантюризма" на границе Украины

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег Москву от возможных последствий “военного авантюризма” на границах с Польшей и Украиной. Об этом глава британского правительства заявил в среду, 17 ноября, во время общения с группой депутатов, передает УНН.

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“Я думаю, что для Кремля было бы трагической, трагической ошибкой думать, что с помощью военного авантюризма можно чего-то достичь”, — сказал Джонсон.

“Что нам необходимо сделать, то это убедиться в понимании всеми, что цена просчетов (в действиях. — Ред.) на границе Польши и Украины будет очень большой”, — добавил он, комментируя сообщения о маневрах российских войск на границе с Украиной.

Кроме прочего, во время общения Бориса Джонсона с британскими парламентариями поднимался вопрос о возможной причастности Москвы к массовому прибытию сирийских и иракских мигрантов на белорусско-польскую границу.

Киев о скоплении военных РФ на границе Украины

В Тот же день, 17 ноября, на фоне сообщений о концентрации войск РФ на украинской границе посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил про “беспрецедентную опасность нового масштабного вторжения” и призвал Берлин “гораздо серьезнее отнестись” к росту напряженности на востоке Украины.