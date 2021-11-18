Баскетбол: киевский клуб стал триумфатором группового этапа Кубка Европы ФИБА

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Столичный БК "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над болгарским "Рилски" в последнем туре первого группового этапа Кубка Европы ФИБА и пробился в следующий раунд соревнований, выиграв группу В, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

В Киеве подопечные Айнарса Багатскиса одержали уверенную победу 84:62, гарантировав себе выход из группы, а именно первое место (4 выигрыше при 2-х поражениях).

Следующий круг соревнований будет сыграно в виде группового турнира из четырех команд в группе и пройдет с 8 декабря по 9 февраля.

Соперниками команды Айнарса Багатскиса будут немецкий “Крайльсхайм”, итальянская “Реджана” и бельгийский “Антверпен”.

Из этих клубов кроме киевлян только “Крайльсхайм” выиграл свою группу.

Дополнение

В плей-офф Кубка Европы ФИБА пройдут две лучшие команды из группы.