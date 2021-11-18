Премьер Польши: миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения войск РФ в Украину

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild допустил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе может использоваться для того, чтобы отвлечь от новых военных действий в отношении Украины. В частности, глава польского правительства призвал Германию остановить процедуры по запуску газопровода “Северный поток — 2”, если Россия хочет “работать ради мира”, передает УНН.

Цитата

Глава правительства, отвечая на вопрос издания, связал ввода трубопровода в эксплуатацию с борьбой с мигрантами на границе Евросоюза. Моравецкий сообщил, что опасается эскалации ситуации на границе с Беларусью, где застряли несколько тысяч мигрантов.

“Мы защищаем границу ЕС здесь в Польше! И если говорить о более глобальную картину, давайте работать вместе ради мира, а не предоставлять (президенту России) Владимиру Путину дополнительные деньги за счет платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжить модернизацию (российской армии)”, — заявил премьер, отвечая на вопрос о том, что он скажет в запланированном разговоре с Олафом Шольцем, который претендует на пост канцлера Германии.

Миграционный кризис как фактор, чтобы отвлечь внимание от вторжения РФ в Украину

По словам Моравецкого, в ситуации с мигрантами Варшава не может ничего исключать. Премьер считает, что Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко “явно придерживаются стратегии по дестабилизации Запада”. “Мы не знаем, что они еще планируют. Также возможно, что кризис на границе создан лишь для того, чтобы отвлечь от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине”, — убежден политик.

Контекст

В начале ноября The Washington Post сообщила о стягивании российских военных к границе с Украиной.