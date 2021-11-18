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Маск заявил, что тестовый запуск корабля для полетов на Марс состоится в начале 2022 года

Маск заявил, что тестовый запуск корабля для полетов на Марс состоится в начале 2022 года

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться уже в январе 2022 года. Об этом Маск заявил в ходе своего выступления по видеосвязи на мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM), передает УНН.

Цитата

“Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале <...>. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой башней, в декабре проведем несколько тестов и осуществим запуск в январе”, — сказал Маск.

Детали

Предприниматель отметил, что первый такой запуск “связан с большим риском”, поэтому нет уверенности, что все пройдет удачно, однако так или иначе в SpaceX “смогут достичь заметного прогресса” в плане развития систем аппарата.

Дополнения

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока что они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, что прошло в мае, прошло без разрушения аппарата по тем или иным причинам.

Источник: УНН
Теги: США, космос, SpaceX, Илон Маск
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