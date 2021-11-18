Назван самый полезный футболист сборной Украины в матче с боснийцами

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Определен самый полезный футболист сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной в групповой стадии отбора к ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на "zbirna.com".

Детали

Самым полезным игроком поединка Босния — Украина (0:2), по оценкам InStat стал полузащитник “сине-желтых” Александр Зинченко. Рейтинг эффективности его игры составлял 31 баллов. В активе универсального хавбека “Манчестер Сити” было 101 тактико-технических действий с погрешностью в 18 процентов, четыре обводки, три удара по воротам, шесть выигранных единоборств и семь перехватов.

В тройку лучших игроков матча также вошли Георгий Бущан (303 балла) и Эдуард Соболь (294 балла).

Отметим, в отношении командных показателей, то процент брака украинцев равнялся 20-ти, а у соперника — 23-м.

Напомним

Юношеская сборная Украины стала победителем элитного раунда отбора на Евро-2022.