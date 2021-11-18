В США застрелили рэпера Young Dolph

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В американском городе Мемфис неизвестные застрелили Адольфа Роберта Торнтона-младшего, известного под сценическим именем Young Dolph, сообщил местный отдел полиции в Twitter, передает УНН.

Детали

Стрельба произошла днем 17 ноября в доме № 2370 на бульваре Airways, полицейские прибыли на место инцидента в 12:24 (20:24 мск), уточнили в ведомстве. В полиции отметили, что информация о личности погибшего является предварительной, необходимо дождаться завершения процесса опознания. Пока полицейские не располагают информацией о подозреваемых, добавили в ведомстве.

Личность погибшего подтвердили телеканал Fox13Memphis со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеканал WAFB-9 со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего. По их данным, погибший - рэпер Young Dolph.

По данным сервиса GoogleMaps, по адресу 2370 Airways в Мемфисе находится пекарня Makeda's Homemade Cookies. Пекарня 12 ноября опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен рэпер. "Young Dolph говорит, что каждый раз, когда он едет домой, заезжает к Makedas Cookies", — говорилось в сообщении пекарни. Как рассказал Fox13Memphis владелец пекарни Морис Хилл, рэпера застрелил неизвестный на входе в заведение.

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