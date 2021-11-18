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Арабская коалиция сообщила о "масштабной операции" против объектов в Йемене

Арабская коалиция сообщила о "масштабной операции" против объектов в Йемене

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам в Йемене после попытки атаки беспилотника. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Саудовской Аравии, передает УНН.

Цитата

“Коалиция во главе с Саудовской Аравией провела широкую операцию против объектов в Йемене после перехвата и уничтожения беспилотника, который пытался атаковать международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии”, — цитирует агентство сообщение из государственных СМИ.

Коалиция принимает “оперативные меры для борьбы с источниками враждебных трансграничных атак”, сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA.

Детали

Позже коалиция заявила, что провела масштабную операцию с военными целями в йеменских провинциях Сана, Дхамар, Саада и Аль-Джауф в ответ на угрозы баллистических ракет и беспилотников.

По сообщениям из государственного вещателя Саудовской Аравии, были уничтожены мастерские и склады баллистических ракет, беспилотников и систем связи.

Коалиция добавила, что она нанесла удар по секретному объекту экспертов иранской революционной гвардии и ливанской “Хезболлы”, которых она обвиняет в причастности к вражеским атакам против королевства.

Дополнения

Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в дела Йемена в марте 2015 года после того, как поддерживаемая Ираном группировка Хути вытеснила правительство из столицы Саны.

Саудовская Аравия утверждает, что “Хезболла” вооружает, снабжает и обучает Хути.

Источник: УНН
Теги: коалиция, Саудовская Аравия, Йемен
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