От коронавирусной инфекции в мире выздоровел уже 231 млн человек

КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровел 231 млн людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 255,729,531 человек, из них выздоровел 231,119,410 человек. Количество умерших возросло до 5,138,897.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (48,287,925), Индия (34,478,517), Бразилия (21,977,661), Великобритания (9,675,058), Россия (9,182,538), Турция (8,480,986), Франция (7,330,958) и Иран (6,057,893).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (787,984), Бразилии (611,898) и Индии (464,623).