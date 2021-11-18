От коронавирусной инфекции в мире выздоровел уже 231 млн человек
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровел 231 млн людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 255,729,531 человек, из них выздоровел 231,119,410 человек. Количество умерших возросло до 5,138,897.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (48,287,925), Индия (34,478,517), Бразилия (21,977,661), Великобритания (9,675,058), Россия (9,182,538), Турция (8,480,986), Франция (7,330,958) и Иран (6,057,893).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (787,984), Бразилии (611,898) и Индии (464,623).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 263 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 78 754 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.