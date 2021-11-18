Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,51 0,1014  EUR: 30,00 -0,0292 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6540

От коронавирусной инфекции в мире выздоровел уже 231 млн человек

От коронавирусной инфекции в мире выздоровел уже 231 млн человек

КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровел 231 млн людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 255,729,531 человек, из них выздоровел 231,119,410 человек. Количество умерших возросло до 5,138,897.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (48,287,925), Индия (34,478,517), Бразилия (21,977,661), Великобритания (9,675,058), Россия (9,182,538), Турция (8,480,986), Франция (7,330,958) и Иран (6,057,893).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (787,984), Бразилии (611,898) и Индии (464,623).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 263 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 78 754 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.