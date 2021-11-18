Новости: Экономика
18 ноября 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 5625
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,51 грн/доллар
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 18 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,51 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.514700 грн за доллар;
29.997400 грн за евро;
0.365370 грн за российский рубль;
35.708700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 ноября курс валют вырос, кроме упавшего евро.
Источник: УНН
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