Официальный курс гривны установлен на уровне 26,51 грн/доллар

КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 18 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,51 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.514700 грн за доллар;

29.997400 грн за евро;

0.365370 грн за российский рубль;

35.708700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 ноября курс валют вырос, кроме упавшего евро.