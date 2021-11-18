В Германии за сутки обнаружили рекордный 65 371 случай заражения коронавирусом

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 65 371, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает УНН.

Детали

Предыдущий антирекорд зафиксировано 17 ноября, когда за сутки было выявлено 52 826 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция выявлена у 5 195 321 жителя ФРГ. От последствий COVID-19 за 24 часа в стране умерли 264 пациента. Общее количество смертей за все время пандемии в Германии достигла 98 538.

Семидневный показатель распространения коронавирус в ФРГ (количество заражений в течение недели на 100 тыс. лиц) сейчас составляет 336,9. В среду он достигал значения 319,5, неделю назад — 249,1, а месяц назад находился на уровне 74,4. Семидневный показатель распространения инфекции до сих пор был основным критерием во время выборов ограничительных мер Германии. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

Дополнение

В последние недели уровень заболеваемости на коронавирус в Германии стремительно растет. Председатель Бундестага (парламента ФРГ) Бербель Бас призвала отказаться от участия в крупных празднованиях, а также. и. о. Главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер — унифицировать ограничения по всей стране. Вооруженные силы Германии, по данным журнала Der Spiegel, планируют мобилизовать до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Сейчас ключевой целью политиков является введение так называемого правила 2G, согласно которому посещать музеи, рестораны, кинотеатры, бассейны могут только привитые и переболевшие.

В четверг и. о. Канцлера ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с главами федеральных земель, по итогам которой будет принято решение об усилении антикоронавирусных мер во всей Германии.