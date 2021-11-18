ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты два раза осуществили обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Близ Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

У Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел из гранатометов различных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

“В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное”, — говорится в сообщении.

Реакция украинской стороны

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Ситуация от начала суток

По Состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих вследствие действий врага нет.

“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.