ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
В районе Новоалександровки оккупанты два раза осуществили обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Близ Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
У Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел из гранатометов различных систем.
В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
“В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное”, — говорится в сообщении.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация от начала суток
По Состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих вследствие действий врага нет.
“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.