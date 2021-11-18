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Беларусь с сегодняшнего дня прекращает поставлять электроэнергию в Украину

Беларусь с сегодняшнего дня прекращает поставлять электроэнергию в Украину

КИЕВ. 18 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, с 18 ноября, Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину. Это решение вступило в силу в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. Об этом накануне сообщили БелТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, информирует УНН.

Цитата

“Возможность дальнейшего осуществления поставки электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей”, — указали в пресс-службе.

Детали

Между тем, в первой половине дня 17 ноября профильное белорусское министерство сообщило об отключении энергоблока № 1 Белаэс от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Что предшествовало

8 ноября участники энергетического рынка получили письмо от “Белэнерго” по поводу приостановления поставок электроэнергии в рамках рамочных договоров с ноября. Белорусское госпредприятие также сообщило, что не будет заключать подобные договоры в будущем.

Позже в “Белэнерго” уточнили, что страна продолжит продавать электроэнергию Украине и в течение ноября, а письмо о приостановке поставок по рамочным договорам от 8 ноября было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланировано.

Ранее Беларусь заявила, что с 6 ноября возобновляет экспорт электроэнергии в Украину. Снабжение должно было действовать до конца ноября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, электричество, электроэнергия
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