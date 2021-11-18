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Новости: Криминал и ЧП
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Гибель Галины Хатчинс: в суд подали уже второй иск к Алеку Болдуину

Гибель Галины Хатчинс: в суд подали уже второй иск к Алеку Болдуину

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Помощник режиссера по сценарию фильма “Ржавчина” (Rust) Мэми Митчелл подала в суд Лос-Анджелеса иск на продюсеров и на актера Алека Болдуина за инцидент со стрельбой 21 октября на съемочной площадке картины, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как сообщает издание, иск подан против Алека Болдуина и продюсеров фильма в среду. Среди обвиняемых также названы несколько членов команды, в частности оружейница Ханна Гутьеррес-Рид и первый помощник режиссера Дэйв Холлс.

В исковом заявлении Мэми Митчелл заявила, что получила "физические и эмоциональные" травмы, когда Болдуин застрелил оператора фильма во время подготовки к сцене.

Иск подан в Высший суд Лос-Анджелеса, заявительница представлена адвокатом Глорией Оллред. В жалобе она говорит, что стояла всего в четырех футах (около 1-1,5 метра) от Болдуина, когда пистолет выстрелил, и стала первой, кто вызвал полицию.

"Истица была напугана и боялась за свою жизнь. Выстрел вызвал у истицы боль в ушах и голове, а вскоре после этого истица начала слышать громкий звон в ушах. Вскоре после этого истица стала свидетелем ужаса случившегося", - говорится в иске.

Добавим

Это второй судебный иск, поданный к Болдуину и другим участникам съемок “Ржавчины” после стрельбы. Ранее в ноябре иск в суд подал Сергей Светной, возглавлявший команду осветителей на съемках.

Дополнение

Во время съемок фильма “Ржавчина” актер Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс и ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Алек выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряженным.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило украинское гражданство Галины Хатчинс.

Источник: УНН
Теги: США, актер, кино, Украина, Голливуд, стрельба
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