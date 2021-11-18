Великобританию снова обвинили в нарушении соглашения о Brexit

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Дания обвиняет Великобританию в нарушении соглашения о рыболовстве после Brexit из-за планов запрета донного траления в охранной зоне Северного моря Доггер-Банк. С таким заявлением выступил министр рыболовства Расмус Прен, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Соглашение о Brexit обеспечивает полный доступ (для судов ЕС - ред.)) к рыбалке в водах Великобритании до 2026 года. И потому, конечно, для нас очень большая проблема, если британское правительство намерено это изменить. Мы считаем это неприемлемым, и это нарушение нашего соглашения", - заявил Прен.

Детали

По его мнению, такие планы Британии не соответствуют соглашению после Brexit, которое обеспечивает полный доступ для судов ЕС к рыбалке в британских водах до 2026 года. К тому же, Дания считает Доггер-Банк одним из важнейших рыболовных угодий. Прен добавил, что на данный момент преждевременно обсуждать возможные ответные меры.

Напомним

Ранее из-за правил лицензирования рыболовных судов ЕС, желающих работать в водах возле Великобритании после Brexit, случился и серьёзный спор между Объединенным Королевством и Францией.

Сообщалось, что Франция введет первые санкции против Великобритании 2 ноября за несоблюдение соглашения о лицензиях для французских рыбаков.

В конце сентября министерство окружающей среды Великобритании сообщило, что 1 700 судов из ЕС получили лицензии на лов рыбы в водах Великобритании, из которых 117 было выдано судам из ЕС для ведения промысла в зоне 6-12 морских миль. Французским рыбакам министерство выдало только 12 лицензий, рассмотрев 47 заявок.