США попросили Японию, Китай и Южную Корею высвободить запасы нефти - Reuters

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена обратилась к нескольким крупнейшим странам-потребителям нефти с просьбой высвободить часть запасов сырой нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Источник сообщает, что речь идет о государствах, которые являются крупными мировыми потребителями энергоресурсов. Власти США обсуждали такую возможность с правительствами Индии, Южной Кореи, Японии и Китая.

Как сообщается, в Вашингтоне объясняют такой шаг необходимостью добиваться снижения цены на нефть, что должно помочь восстановлению экономики. При этом никаких окончательных решений со стороны указанных стран пока не принято.

Официальный представитель министерства промышленности Японии сказал, что Америка обратилась к Токио с просьбой о сотрудничестве в борьбе с повышением цен на нефть, но не смог подтвердить, включал ли запрос высвобождение запасов нефти.

Источник добавил, что по закону Япония не может использовать резервы для понижения цен. В то же время официальный представитель Южной Кореи подтвердил, что Штаты попросили Сеул высвободить некоторые запасы нефти.

Reuters сообщает, что нынешнее предложение является беспрецедентным вызовом для ОПЕК – картеля, который влиял на цены на нефть более пяти десятилетий – поскольку в нем принимает участие Китай, крупнейший импортер нефти в мире.

Дополнение

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добычу увеличили на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.