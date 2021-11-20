В США разрешили использовать VR-терапию для уменьшения хронической боли

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) позволило совершеннолетним пациентам использовать систему виртуальной реальности для лечения хронических болей в спине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FDA.

Детали

Хроническая боль в нижней части спины является одной из наиболее распространенных хронических болей в США. Он может привести к депрессии, ухудшению общего состояния здоровья и сниженного качества жизни.

В настоящее время хроническую боль в нижней части спины обычно лечат обезболивающими препаратами с и без рецепта, физическими упражнениями или хирургическим вмешательством.

Систему виртуальной реальности решили использовать для уменьшения боли. Устройство состоит из гарнитуры виртуальной реальности, контроллера и усилителя дыхание", что присоединяется к гарнитуре, — он необходим для дыхательных упражнений.

В исследовании приняли участие 179 участников. Эксперимент длился восемь недель и охватывал 56 сеансов виртуальной реальности по 2-16 минут. Кроме того, состояние здоровья участников проверяли через 1, 2,3 и 6 месяцев после VR-терапии.

После лечения 66% участников заявили, что боль уменьшилась на треть, а для 46% участников боль облегчился вдвое. Через месяц после эксперимента участники продолжали заявлять об уменьшении боли.