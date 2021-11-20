В Украину прибыло первое судно с углем из США

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК суден с углем из США и Колумбии. Судно класса “Панамакс” причалило в порт “Южный” и предназначенное для нужд государственных ТЭС ПАО “Центрэнерго”. Объем первой поставки составил 60,5 тыс. т. Об этом сообщила прессслужба компании, пишет УНН.

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“Несмотря на сложнейшие условия в энергетике, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для подготовки к отопительному сезону. Кстати, мы не впервые поддерживаем государственную генерацию и стабильность украинской энергосистемы. В октябре экстренно отгрузили "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" около 50 тыс. т. собственного угля. Это было сделано для недопущения их остановки. Помимо отгрузки топлива помогаем и максимальными мощностями наших ТЭС. Например, из 28,5 всех работающих в пятницу блоков ТЭС наших было 25”, — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Детали

На сегодня ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки — из Колумбии. Объем каждой судовой партии достигает от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС составляет почти 470 тыс. т.

Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 — января 2022 года. Следующую партию ждут в конце ноября, 4 — в декабре и 1 — в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

Кроме судовых поставок, компания импортирует из Польши. В августе ДТЭК Энерго подписало два соглашения на поставку совокупно 340 тысяч т. энергетического угля из Польши. Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана. Таким образом, на сегодня общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т. На этом компания не останавливается и ведет переговоры о дополнительных объемах импортного угля. Только в сентябре—октябре ДТЭК Энерго было всего импортировано более 356 тыс. т. угля.

Импорт угля для компании является временной мерой, чтобы покрыть дефицит топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным. В течение января-октября этого года на шахтах ДТЭК Энерго добыли 13,7 млн т. угля марки “Г” и ввели в работу 23 новые лавы. Всего в этом году компания планирует добыть почти 17 млн т газового угля.